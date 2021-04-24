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ЭКОНОМИКА РБ


НА ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ НЦПИ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НИМИ


17:54 26.04.2021

МИНСК, 26 апреля /ЭКОПРЕСС/. 30 апреля на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Актуальные вопросы рассмотрения судами дел об экономической несостоятельности и дел, связанных с ними».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, спикер семинара – судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Виктор Шильченок.

В ходе семинара будут рассмотрены:

правовой статус лиц, участвующих в деле об экономической несостоятельности;

способы и возможности защиты прав и законных интересов на разных процедурах экономической несостоятельности у кредиторов, участников (собственников) должников;

правовые последствия истечения установленных Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» сроков ликвидационного производства, порядок их продления;

привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам юрлица, признанного банкротом, в том числе и с учетом результатов внесудебной ликвидации с нарушением порядка и необеспечением сохранности документации, имущества должника;

иные вопросы, возникшие из практики рассмотрения судами дел об экономической несостоятельности.

В рамках семинара 30 апреля до 11.00 эксперту можно задать вопросы по теме, направив их по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.

НЦПИ совместно с Верховным судом на постоянной основе проводятся онлайн-семинары, посвященные актуальным вопросам судебной практики в экономической сфере. Они доступны к открытому просмотру на YouTube-канале НЦПИ.
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