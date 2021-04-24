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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОЕЗД ФУР ПО МКАД
17:25 26.04.2021
В Минске рассмотрят вопрос о запрете проезда фур по МКАД. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».
«Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город. Между этой магистралью и МКАД созданы многочисленные логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город. Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять туда из Минска в ночное время, как и привозить сырье на заводы, на транспорте другого класса», – сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании.
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