ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОЕЗД ФУР ПО МКАД

17:25 26.04.2021 В Минске рассмотрят вопрос о запрете проезда фур по МКАД. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально». «Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город. Между этой магистралью и МКАД созданы многочисленные логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город. Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять туда из Минска в ночное время, как и привозить сырье на заводы, на транспорте другого класса», – сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании.