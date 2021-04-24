В январе-марте 2021 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 599 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 56,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 21,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 17,7 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 13 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 17,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31,4% от общего ввода по области.