Уникальное устройство для исследования атмосферы Земли из космоса создали ученые БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, трехдиапазонный спектрорадиометр МСР-09 предназначен для исследования содержания малых газовых составляющих тропосферы Земли с наноспутников путем измерения спектров поглощения солнечного излучения.

Инновационный аппарат БГУ состоит из трех работающих в различных оптических диапазонах датчиков. Они регистрируют рассеянное солнечное излучение, которое проходит через слои атмосферы в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вертикальная схема поступления солнечного излучения позволяет изучить количественное содержание газов и аэрозолей, горизонтальная – их распределение в атмосфере. Полученная информация с датчиков попадает на микроконтроллер, сохраняется для дальнейшей наземной обработки.

Инновационная разработка расширяет возможности метеорологов и экологов по детальному изучению земной атмосферы. Информация, полученная с устройства, позволяет оценить скорость восстановления озонового слоя, выявить источники и пути переноса газов и аэрозолей, которые загрязняют приземной воздух и влияют на температурный климатический режим отдельных участков планеты.

Прибор МСР-09 успешно прошел испытания на специальном оборудовании ОАО «Пеленг» в условиях, приближенных к космическим.

Технология не имеет мировых аналогов. Это подтверждается патентами Республики Беларусь № 12431 «Устройство для исследования спектров атмосферы из космоса» и № 12565 «Устройство для регистрации спектров отражения с малых космических аппаратов».

Комплекс разработан учеными НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ под руководством заведующего отделом аэрокосмических исследований, профессора Бориса Беляева.