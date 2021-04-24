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ЭКОНОМИКА РБ
УНИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА СОЗДАЛИ УЧЕНЫЕ БГУ
16:50 26.04.2021
Уникальное устройство для исследования атмосферы Земли из космоса создали ученые БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, трехдиапазонный спектрорадиометр МСР-09 предназначен для исследования содержания малых газовых составляющих тропосферы Земли с наноспутников путем измерения спектров поглощения солнечного излучения.
Инновационный аппарат БГУ состоит из трех работающих в различных оптических диапазонах датчиков. Они регистрируют рассеянное солнечное излучение, которое проходит через слои атмосферы в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вертикальная схема поступления солнечного излучения позволяет изучить количественное содержание газов и аэрозолей, горизонтальная – их распределение в атмосфере. Полученная информация с датчиков попадает на микроконтроллер, сохраняется для дальнейшей наземной обработки.
Инновационная разработка расширяет возможности метеорологов и экологов по детальному изучению земной атмосферы. Информация, полученная с устройства, позволяет оценить скорость восстановления озонового слоя, выявить источники и пути переноса газов и аэрозолей, которые загрязняют приземной воздух и влияют на температурный климатический режим отдельных участков планеты.
Прибор МСР-09 успешно прошел испытания на специальном оборудовании ОАО «Пеленг» в условиях, приближенных к космическим.
Технология не имеет мировых аналогов. Это подтверждается патентами Республики Беларусь № 12431 «Устройство для исследования спектров атмосферы из космоса» и № 12565 «Устройство для регистрации спектров отражения с малых космических аппаратов».
Комплекс разработан учеными НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ под руководством заведующего отделом аэрокосмических исследований, профессора Бориса Беляева.
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