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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПЛАТНЫЙ - МИНЗДРАВ


16:42 26.04.2021

Министерство здравоохранения приняло решение о выдаче гражданам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, «Сертификата о вакцинации».

В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID- 19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2.

В сертификате указана следующая информация: наименование организации здравоохранения, дата рождения лица, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат заполняется на русском и английском языках.

Наименование вакцины заполняется на русском и английском языках (в настоящее время применяются следующие вакцины: Гам-КОВИД-Вак, Российская Федерация / Gam-COVID-Vac, Russian Federation, Гам-КОВИД-Вак, Республика Беларусь / Gam-COVID-Vac, Belarus, вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро), инактивированная, КНР / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, China.
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