|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,8%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 1,8%
16:34 26.04.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 г. составил 1136,4 млн рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,4 рубля против 11,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, в январе-марте 2021 г. составил 1033,3 млн рублей, или 97,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-марте 2021 г. оптовый товарооборот составил 630,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-марта 2020 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 47,3 млн рублей, или 90,4% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2021
Курсы в банках
на 26.04.2021
Конвертация в банках
на 26.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте