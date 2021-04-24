В Могилевской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 г. составил 1136,4 млн рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,4 рубля против 11,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, в январе-марте 2021 г. составил 1033,3 млн рублей, или 97,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-марте 2021 г. оптовый товарооборот составил 630,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-марта 2020 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 47,3 млн рублей, или 90,4% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.