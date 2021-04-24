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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ В 2021 ГОДУ ВЫСТАВИТ НА АУКЦИОН 13 ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
16:29 26.04.2021
В ближайшее время Мингорисполком планирует выставить на аукцион 13 изолированных помещений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, предлагаемые к отчуждению на аукционе объекты имеют площадь от 28 кв. м (по ул. Одоевского, 10А-7А) до 360 кв. м (просп. Независимости,16-6Н), находятся в жилых домах в 6 районах Минска.
Так, в Заводском районе будут предложены к отчуждению 3 объекта: ул. Жилуновича, 20-3Н; ул. Жилуновича, 26-17; ул. Филатова, 10А-3Н.
В Ленинском районе ищут покупателей 3 объекта: просп. Независимости, 16-6Н, просп. Рокоссовского, 120/1-1Н и ул. Велозаводская, 7-1Н.
В Партизанском, Первомайском и Фрунзенском районах выставляется по 2 объекта соответственно: ул. Долгобродская, 6/1-1Н и 2Н, ул. Кнорина, 3-3Н, просп. Независимости, 78-2Н, ул. Одоевского, 10А-7Аи 24А.
В Советском районе ищет своего покупателя 1 объект по ул. М. Богдановича, 78-15Н.
В 2020 году продано с первых аукционов 18 изолированных помещений.
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