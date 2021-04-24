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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ РАСШИРИЛА КАЛИБРОВОЧНЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАСТИ ДЛИНЫ
15:59 26.04.2021
Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности (СМС-строки) в области длины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, по результатам дополнительных сличений в рамках деятельности Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) «Сличения национальных эталонов в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности» национальный метрологический институт – БелГИМ – подтвердил калибровочные и измерительные возможности (СМС-строки) в области «Длина».
Сличения проводились на национальных эталонах единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности Беларуси, Российской Федерации и Казахстана.
В результате в базу данных KCDB Международного бюро мер и весов (BIPM) дополнительно внесена одна СМС-строка. Она содержат информацию о калибровочных и измерительных возможностях БелГИМ при измерении отклонений от прямолинейности и плоскостности твердокаменных мостов, линеек и плит поверочных с помощью электронных уровней для машиностроения.
На сегодня в международной базе KCDB BIPM опубликовано 296 СМС-строк о наилучших калибровочных и измерительных возможностях национального метрологического института (БелГИМ) в таких областях измерений, как длина, время и частота, электричество и магнетизм, акустика, термометрия, масса и связанные с ней величины, химия и др.
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