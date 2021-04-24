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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УПАЛИ НА 14,5%
15:43 26.04.2021
В январе-марте 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 3,9 млн тонн грузов, или 85,5% к январю-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 481,3 млн тонно-километров, или 96,9% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2021 г. воспользовались 36,2 млн человек, или 82,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 217,3 млн пассажиро-километров, или 76,8% к уровню января-марта 2020 г.
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