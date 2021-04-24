ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УПАЛИ НА 14,5%


15:43 26.04.2021

В январе-марте 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 3,9 млн тонн грузов, или 85,5% к январю-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 481,3 млн тонно-километров, или 96,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2021 г. воспользовались 36,2 млн человек, или 82,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 217,3 млн пассажиро-километров, или 76,8% к уровню января-марта 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2021
валюта курс
EUR 3.0957
USD 2.5687
RUB 3.4189
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0985 +0.0028
USD 2.5615 -0.0072
RUB 3.4247 +0.0058
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0930 3.1000
USD 2.5630 2.5670
RUB 3.4100 3.4230
подробнее

Конвертация в банках
на 26.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2090
EUR/RUB 90.5000 91.0000
USD/RUB 74.9000 75.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте