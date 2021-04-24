Резидент Парка высоких технологий OneSoil получил $5 млн иностранных инвестиций.

Как сообщает сайт ПВТ, стартап занимается разработкой приложений, которые позволяют аграриям дистанционно следить за развитием посевов и увеличивать эффективность фермерских хозяйств.

OneSoil привлек $4 млн от Almaz Capital – международного венчурного фонда с головным офисом в Кремниевой долине (США). Еще $1 млн пришел от венгерской венчурной компании PortfoLion. Сделка состоялась в швейцарской юрисдикции, где находится головной офис стартапа.

«Полученные инвестиции мы планируем направить на выход компании на новые рынки и укрепление международного статуса. Мы уже начали и будем продолжать нанимать специалистов в Европе и СНГ. Сейчас мы также ищем партнеров в области агрономии в Латинской и Северной Америке. Эти регионы представляют для нас особый интерес, поэтому мы хотим лучше понимать потребности и приоритеты местных аграриев», — подчеркнул Вячеслав Мазай, СЕО OneSoil.

К слову, для OneSoil это не единственный инвестиционный раунд. С 2017 года общий объем финансирования для OneSoil составил $6,7 млн.

OneSoil – резидент ПВТ с 2018 года. Компания разрабатывает приложения для точного земледелия с возможностью дистанционного мониторинга полей и посевов. На сегодня в приложениях OneSoil зарегистрировано 5% всех пахотных земель в мире. Более 200 000 фермеров и специалистов в области сельского хозяйства из 180 стран регулярно пользуются мобильным и веб-приложением OneSoil. По запросу компания также помогает агробизнесу статистикой и аналитикой.