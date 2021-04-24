В Гродненской области 12 бюджетообразующих организаций в январе-марте 2021 года внесли в бюджет 337,2 млн рублей, или 52,4% доходов консолидированного бюджета (за январь-март 2020 года – 48,0%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в структуре уплаченных платежей данными плательщиками значительную долю занимают акцизы – 65,9% (222,1 млн рублей) и налог на добавленную стоимость – 25,6% а (86,4 млн рублей).

Из числа бюджетообразующих организаций наибольшие суммы поступлений сложились от ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ГРУПЭ «Гродноэнерго», ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» и ОАО «Лидское пиво».