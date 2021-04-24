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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТОВАРА
14:46 26.04.2021
30 апреля 2021 года состоится прямая телефонная линия при участии заместителя начальника Минской региональной таможни Людмилы Шевердак по вопросам таможенного оформления и контроля товара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, задать вопросы можно будет с 10.00 до 11.00 по телефону (8-017) 218-95-03.
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