В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии продолжают разрабатывать отечественную вакцину от коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, здесь планируется в ближайшее время начать доклинические испытания на животных.

"Сегодня под разработку отечественной вакцины подключено 6 лабораторий РНПЦ, - рассказал директор РНПЦ Владимир Горбунов. - С целью создания отечественной вакцины подготовлено специальное распоряжение главы государства. Минздрав уделяет этой работе особое внимание, привлечены ведущие специалисты системы министерства, в первую очередь сотрудники РНПЦ эпидемиологии и микробиологии".

По словам заведующей лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елены Гасич, "наша главная задача - выделение штаммов: для этого мы проводим мониторинг всех завозных вариантов вируса. В качестве кандидатного варианта будет подобран штамм, доминирующий в стране в данное время. Отечественная вакцина будет эффективна вне зависимости от циркулирующего штамма COVID-19".

На данный момент специалисты уже выбрали несколько штаммов и перешли к следующей стадии.

"В ближайшее время мы подойдем к стадии иммунизации животных - она займет не менее месяца, - отметил Анатолий Красько, заведующий лабораторией биобезопасности.

По его словам, "планируется, что прототип вакцины мы получим к осени. А клинические испытания уже будем проводить в следующем году".