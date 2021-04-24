СООО «Мобильные ТелеСистемы» с 1 мая 2021 года изменяет условия начисления кешбэка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, размер уплачиваемого кешбэка устанавливается в размере 2% по операциям, совершенным на АЗС и в супермаркетах в пределах сумм, зачисленных на баланс карты «МТС Деньги» через регламентированные каналы пополнения.

Для клиентов с авансовым методом расчетов при погашении рассрочек МТС через счет мобильного номера, к которому привязана карта «МТС Деньги», начисляется кешбэк в размере 2% от суммы операции погашения, внесенной на баланс мобильного телефона через регламентированные каналы пополнения.

Кроме того, вносятся изменения в правила системы расчетов электронными деньгами платежной карты «МТС Деньги».

В частности, при активации платежной карты «МТС Деньги» не требуется подключение к сервису МТС Деньги.