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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 МАЯ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ «МТС ДЕНЬГИ»
13:47 26.04.2021
СООО «Мобильные ТелеСистемы» с 1 мая 2021 года изменяет условия начисления кешбэка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, размер уплачиваемого кешбэка устанавливается в размере 2% по операциям, совершенным на АЗС и в супермаркетах в пределах сумм, зачисленных на баланс карты «МТС Деньги» через регламентированные каналы пополнения.
Для клиентов с авансовым методом расчетов при погашении рассрочек МТС через счет мобильного номера, к которому привязана карта «МТС Деньги», начисляется кешбэк в размере 2% от суммы операции погашения, внесенной на баланс мобильного телефона через регламентированные каналы пополнения.
Кроме того, вносятся изменения в правила системы расчетов электронными деньгами платежной карты «МТС Деньги».
В частности, при активации платежной карты «МТС Деньги» не требуется подключение к сервису МТС Деньги.
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