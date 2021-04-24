За первый квартал 2021 года поступило 178 млн рублей подоходного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 года составил 101,4%. Квартальный план доходов выполнен на 102,3%.

Подоходный налог является самым крупным источником доходов бюджета Брестской области, его доля в бюджете области составляет 44,6%.

В структуре подоходного налога основной удельный вес занимает подоходный налог с заработной платы физических лиц – 97%, 2% приходится на подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.