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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 178 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
13:15 26.04.2021
За первый квартал 2021 года поступило 178 млн рублей подоходного налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 года составил 101,4%. Квартальный план доходов выполнен на 102,3%.
Подоходный налог является самым крупным источником доходов бюджета Брестской области, его доля в бюджете области составляет 44,6%.
В структуре подоходного налога основной удельный вес занимает подоходный налог с заработной платы физических лиц – 97%, 2% приходится на подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.
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