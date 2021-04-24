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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПРОГНОЗИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН НА РАПСОВОЕ МАСЛО


12:36 26.04.2021

МИНСК, 26 апреля /ЭКОПРЕСС/. С начала года цены на нерафинированное рапсовое масло, поставляемое на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ), выросли в среднем на 28%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это позволило белорусским экспортерам получить дополнительную выручку более 220 тыс. EUR. При этом, по мнению биржевых аналитиков, положительный ценовой тренд сохранится и во II квартале текущего года.

«Благоприятная конъюнктура на мировых рынках оказывает положительное влияние на динамику продаж продукции переработки масличных культур через биржевую площадку. По итогам последней торговой сессии 20 апреля экспортная биржевая котировка на рапсовое масло первого сорта составила 1054,5 EUR за тонну на условиях DAP. Для сравнения в январе такое же масло на аналогичных условиях продавалось по 822 EUR за тонну. С учетом высокого спроса на белорусское рапсовое масло в Европе, где в связи с пандемией COVID-19 заметно снизились объемы производства, вероятнее всего, цены еще не достигли своего «потолка» и во II квартале рост котировок продолжится», – прокомментировали в БУТБ.

Помимо ситуации на внешних рынках, важную роль в ценообразовании играет и уровень конкуренции в ходе биржевых торгов. Как отметили на БУТБ, данный показатель за последние 3 месяца также значительно увеличился.

«Если раньше в качестве покупателей в торгах рапсовым маслом участвовали преимущественно компании из Европы, то сейчас на биржевую площадку пришли новые игроки – в первую очередь из Китая. Конкурируя с европейцами, они способствуют повышению экспортных цен, что, в свою очередь, оказывает стимулирующее воздействие на белорусских производителей. В результате по объемам сделок именно продавцы рапсового масла стали крупнейшими экспортерами сельхозпродукции через БУТБ», – заявили в пресс-службе.
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