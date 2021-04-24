В январе-марте 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 2904,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,4% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 72,8%, в обрабатывающей промышленности – 106,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 108,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 95,5%.