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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЫРОСЛО НА 6,4%
12:10 26.04.2021
В январе-марте 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 2904,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,4% к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 72,8%, в обрабатывающей промышленности – 106,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 108,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 95,5%.
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