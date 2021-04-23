Минский моторный завод (ММЗ) получил лицензию Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, благодаря этому начаты сертифицированные работы на современном высокотехнологичном оборудовании, не имеющем аналогов в Беларуси – промышленном компьютерном томографе.

Промышленный компьютерный томограф v/tome/x c450 производства немецкой компании был закуплен в прошлом году в рамках развития отраслевой лаборатории и модернизации производства Минского моторного завода. Он обеспечивает уникальные возможности, которые не предоставляет ни одна другая технология. С его помощью посредством сканирования рентгеновским излучением можно производить внутренние и внешние измерения в режиме неразрушающего контроля.

Например, одна из последних работ, выполненных инженерами-исследователями отдела метрологии, стандартизации и испытаний с использованием высокотехнологичного оборудования, – решение вопросов выхода из строя свеч накала. В процессе осмотра внутренних повреждений нагревательной спирали были установлены места наиболее частых разрывов, проведено измерение толщины нитей накаливания и исследование внутренней геометрии. Данные исследования позволяют оперативно устранять недостатки и полностью исключить дефектность деталей в производстве.