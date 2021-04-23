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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА I КВАРТАЛ БРЕСТСКАЯ ТАМОЖНЯ УВЕЛИЧИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ НА 21%
11:11 26.04.2021
МИНСК, 26 апреля /ЭКОПРЕСС/. Брестская таможня за первый квартал текущего года увеличила отчисления в бюджет на 21%. Такая информация прозвучала на заседании Брестской таможни по подведению итогов работы в первом квартале 2021 года, участие в которой принял председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, поступления в бюджет за январь-март составили 205,5 млн рублей.
По срокам выпуска товаров таможня выполнила прогнозные значения, а по отдельным категориям товаров и превысила. Так, 67% импортных товаров выпускались в течение одного часа, при прогнозном значении в 36%. А при установленном стратегией развития таможенных органов показателе выпуска 87% партий транзитных товаров за 10 минут, таможней достигнут показатель в 96%.
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