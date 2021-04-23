В Норильске практически завершена сборка и подготовка большой партии новых «БЕЛАЗов» в арктическом исполнении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», на сборку поставленных в Заполярье двадцати 55-тонных карьерников «БЕЛАЗ» ушло около четырех месяцев. Сборка одного самосвала занимает порядка 4-5 дней. Шеф-монтаж осуществляет ООО «БелТрансЛогистик» – официальный представитель ОАО «БЕЛАЗ» в регионе.

Данная партия белорусских 55-тонников на Таймыре изготовлена по техзаданию инженеров Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобной техники в суровых условиях горного производства – при температуре до минус 50 градусов, сильном ветре и снежных заносах. Машины имеют высокие эксплуатационные характеристики, экономичны по расходу горючих и смазочных материалов.

Уже в конце апреля самосвалы БЕЛАЗ-7555В будут отправлены на стратегические объекты филиала ПАО ГМК «Норильский никель» на полуострове Таймыр в Красноярском крае.