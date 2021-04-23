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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМЫСЛОВЫЙ УЛОВ РЫБЫ В ВОДОЕМАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 887 ТОНН


10:30 26.04.2021

В 2020 году промысловый улов рыбы в водоемах Могилевской области составил 887 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлена 881 тонна (99,3% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 6 тонн (0,7%).

Более половины (58,3%) улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп (за 2020 год его выловлено 514 тонн), более четверти (26,1%) – лососевые (230 тонн). Из других видов рыбы 56 тонн промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 24 тонны – на амура.

За 2020 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 790 тонн рыбы. При этом населению реализовано 396 тонн рыбы (50,1% от общего объема продажи), торговым организациям – 181 тонна (22,8%), на переработку – 110 тонн (13,9%).
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