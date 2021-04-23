Власти Беларуси планируют высаживать на чернобыльских территориях лес и создавать производства. Такие планы озвучил Лукашенко во время посещения Гомельской области в преддверии годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Он потребовал комплексного подхода и поручил все дополнительно продумать и прописать в соответствующей новой программе, аналогичной той, которая ранее была принята в отношении юго-востока Могилевской области.

Особый акцент он сделал на развитии лесного хозяйства, включая лесовосстановление, лесозаготовку, переработку.

"Надо здесь построить столько перерабатывающих предприятий, сколько надо. Исходить надо не с точки зрения рабочих мест, а эффективности. И по всем этим трем районам, особенно зоне, мы должны четко определиться. Надо срочно создать бригады и начать высаживать здесь лес. Надо эту территорию полностью высадить. Лесовосстановление, лесозаготовка, переработка. Нельзя бросать эти земли», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он рассказал, каким образом строилась политика реабилитации пострадавших земель в последние годы.

«Мы уже на практике увидели, что жить здесь безопасно. Люди в этом убедились, люди едут сюда. Это нам подарок. Это был первый шаг, когда мы убедили людей. Мне пришлось на Припяти здесь поселиться, чтобы показать людям, что здесь не только вы, здесь и я каждую весну. Дальше сделали несколько шагов по возвращению этих земель и созданию производства. И все! Сегодня надо сделать новый шаг и определиться что и где мы будем строить», - определил задачи Лукашенко.