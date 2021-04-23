Поставки произведенной на Минском автомобильном заводе техники в Украину продолжатся в полном объеме после 1 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, клиенты Торгового дома «МАЗ-Украина» получат технику в оговоренном количестве и точно в срок. Официальный дистрибьютер МАЗ в Украине продолжает работать и выполнять все свои обязательства перед потребителями.

На предприятии подчеркнули, что украинский рынок – один из стратегически важных для Минского автомобильного завода. За весь период сотрудничества МАЗ поставил полторы тысячи единиц пассажирской техники во все регионы Украины. При этом в последние годы объемы поставок достигали 250 единиц в год.

«Между Беларусью и Украиной существует огромный потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. И МАЗ готов к реализации совместных проектов в различных сферах экономики Украины»,- отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение о введении спецпошлины на белорусские автобусы и грузовики в размере 35%. Под ее действие попадают автобусы, спецтехника и грузовики.

По данным AUTO-Consulting, в Украине за первый месяц весны клиентам передано почти 500 единиц новых грузовиков, что на 174% больше, чем в прошлом году. А по итогам нынешних января-марта аналитики зафиксировали рост продаж грузовиков на 86%.

При этом лидером украинского рынка по итогам марта остался МАЗ, которому удалось нарастить продажи более чем в четыре раза и занять 18,3% рынка.