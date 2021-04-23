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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В МАРТЕ НА 8,4%
18:06 23.04.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2021 г. составила 1384,7 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В феврале 2021 г. средняя зарплата была 1277,1 рубля.
Таким образом, в марте она выросла по сравнению с февралем на 107,6 рубля, или на 8,4%.
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