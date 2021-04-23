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ЭКОНОМИКА РБ
МАСТЕР-КЛАСС «ПРОФЕССИЯ ГИДА-ЭКСКУРСОВОДА» СОСТОИТСЯ В БГУ
17:52 23.04.2021
Мастер-класс «Профессия гида-экскурсовода» состоится 28 апреля в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, проведут его директор Музея истории БГУ Эмма Малиновская, доцент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета Ирина Олюнина, а также доцент кафедры философии и истории Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Бусько.
Эксперты расскажут о профессии и специфике работы гида-экскурсовода, процедуре профессиональной аттестации.
Кроме того, для слушателей проведут экскурсию по внутреннему дворику и Музею истории БГУ.
К участию приглашаются студенты всех факультетов БГУ. Для этого необходимо зарегистрироваться до 25 апреля включительно.
Мероприятие реализуется в рамках студенческого проекта «Shadow day BSU – Цень на дзень БДУ». Он предусматривает однодневные стажировки и экскурсии на профильные организации, где студенты 2–5 курсов знакомятся с рабочим процессом, особенностями будущей профессии. Обучающиеся сами определяют компанию или предприятие, которые они хотели бы посетить. Инициатива принадлежит студентам химического факультета и направлена на поддержку обучающихся в трудоустройстве, осознанный выбор места работы и обеспечение эффективного взаимодействия университета с заказчиками кадров. Руководителем выступает третьекурсница Анна Леоновец.
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