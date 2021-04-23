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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ «ОБЛАЧНЫЙ 1С» ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
17:32 23.04.2021
А1 запускает новую услугу «Облачный 1с» для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, корпоративные клиенты компании смогут получить доступ к различным программным продуктам 1С для автоматизации деятельности предприятий по модели SaaS в рамках новой услуги «Облачный 1С».
Оформив услугу, корпоративные клиенты получат лицензионный доступ к четырем программным продуктам 1С из облака дата-центра А1: «Бухгалтерия 1С»; «Управление торговлей 1С»; «Зарплата и управление персоналом 1С»; «Управление компании (ERP для SMB) 1С».
Стоимость одного доступа к одному программному продукту 1С составляет 36 белорусских рублей в месяц с НДС. С помощью услуги «Облачный 1С» от А1 можно получить дистанционный доступ к нужной программе с любого компьютера.
Все данные, обмен которыми происходит при работе с продуктами в рамках услуги «Облачный 1С», располагаются в хранилище дата-центра А1, благодаря чему надежно защищены от несанкционированного доступа, технических сбоев и других форс-мажорных обстоятельств. В дополнение к лицензиям необходимых продуктов абоненты услуги «Облачный 1С» от А1 получают доступ к комплексному информационно-технологическому сопровождению зарегистрированных пользователей программ 1С от А1.
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