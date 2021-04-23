В первом квартале 2021 года 21 196 субъектов хозяйствования применили упрощенную систему налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по области, это более 50% от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 5866 организаций и 15330 индивидуальных предпринимателей.

За счет поступлений плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, сформировано 5,8% бюджета области.

Поступления от данной категории плательщиков составили 26,8 млн рублей, в том числе по налогу при упрощенной системе налогообложения 15,5 млн рублей.