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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» РАЗРАБОТАЛО НОВЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
17:10 23.04.2021
ОАО «АГАТ-системы управления» разработало новый комплекс средств автоматизации командного пункта радиолокационной роты или подвижной радиолокационной группы (подвижного маловысотного радиолокационного взвода).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс обеспечивает автоматизацию процессов сбора, обработки и выдачи радиолокационной информации от дежурных источников и управления боевой работой подвижного маловысотного радиолокационного взвода при выходе его на запасные позиции.
Он разработан на смену стоящих на вооружении белорусской армии комплексов средств автоматизации радиотехнических подразделений ВВС и войск ПВО.
Изделие выполнено на современной элементной базе, что значительно улучшает тактико-технические характеристики по сравнению с предыдущим поколением.
Так, количество сопровождаемых воздушных объектов увеличено до 500, расширена до 10 единиц номенклатура подключаемых источников и потребителей информации о воздушной обстановке, из них - до 4-х радиолокационных станций с аналоговым выходом, до 4-х радиолокационных станций с цифровым выходом, до 2-х подвижных радиовысотомеров с аналоговым выходом.
Помимо 3 автоматизированных рабочих мест самого комплекса, в состав изделия введены 4 выносных АРМ, подключаемые по сети Ethernet. Подключение аналоговых средств радиолокации осуществляется по сети Ethernet по волоконно-оптическому кабелю, посредством выносного оборудования, что позволяет сократить время его развертывания, обеспечивает меньший объем мест хранения кабелей и вынос оборудования на расстояние до 2 км.
Кроме того, введено резервированное аварийное электроснабжение (от двух дизель-агрегатов), а связь с взаимодействующими потребителями информации обеспечивается по радиорелейной линии через узел связи.
Пределы обработки радиолокационной информации составляют по координатам – до 1200 км; по высоте – до 120 км и по скорости – до 6 000 км/ч.
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