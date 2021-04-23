Бывший гомельский специализированный областной онкологический диспансер (ул. Циолковского, 12) выставлен на электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стартовая цена двухэтажного кирпичного здания с подвалом, складом, воротами и забором общей площадью 3,3 тыс. кв. м составляет почти 1,6 млн BYN.

Помимо самого объекта недвижимости, покупателю также предоставляется право аренды земельного участка площадью 1,8 га сроком на 5 лет. Участок можно использовать для размещения объектов самого разного профиля – от финансово-кредитных учреждений и гостиниц до тренажерных залов и центров досуга.

Согласно условиям электронных торгов, в случае изменения функционального назначения недвижимого имущества будущий владелец обязан получить архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, а также разрешение горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта и строительство объекта в срок, не превышающий 2 года.

Торги назначены на 25 мая. Принять участие могут белорусские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Последний день приема заявок от участников – 19 мая.