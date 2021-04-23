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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ВЫНЕСЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОМПАНИИ «ЭНЕРГО-ОИЛ»


16:26 23.04.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло предупреждение компании «Энерго-оил».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, «Энерго-оил» с 15 января 2021 года включен в Госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках в разделе «табачные изделия (оптовая торговля) за исключением табачных изделий, импортируемых обществом».

В ходе проведения антимонопольного расследования МАРТ установил в действиях «Энерго-Оила» нарушения злоупотребления доминирующим положением. Это выразилось в навязывании потребителям «экономически или технологически не обоснованных условий договора» в части условий и сроков оплаты за табачные изделия.

В этой связи МАРТ выдало предупреждение компании о необходимости разработки правил торговой практики, «направленных на обеспечение недискриминационного доступа к товарам, а именно содержащей: объемы поставки и ассортимент сигарет, порядок и условия оплаты, доставки товаров, меры ответственности за нарушение обязательства, иные условия, исключающие навязывание дополнительных условий».

Срок исполнения предупреждения до 1 июня 2021 года.
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