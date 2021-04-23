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ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ В I КВАРТАЛЕ ЭКСПОРТИРОВАЛ БОЛЕЕ 32 ТОНН БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА $25 МЛН
16:04 23.04.2021
В первом квартале 2021 года ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» экспортировало более 32 тыс. тонн бесшовных труб на сумму свыше $25 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, темп роста к аналогичному периоду минувшего года в натуральном выражении составил 132%, в стоимостном — 119%.
Ключевыми потребителями бесшовных труб Белорусского металлургического завода в январе-марте стали страны Европейского союза и Российская Федерация, на которые приходится 45% и 42% от общего экспорта данной продукции, соответственно.
Так, на рынок ЕС было отгружено около 15 тыс. тонн труб на сумму более $10 млн, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Отгрузка продукции осуществлялась в 10 стран европейского региона. Наибольший рост потребления в отчетном периоде продемонстрировали Германия, Италия, Польша, Румыния и Финляндия.
Что касается рынка Российской Федерации, то по итогам первого квартала 2021 года БМЗ поставил туда свыше 13 тыс. тонн трубной продукции на сумму более $10 млн, увеличив отгрузку почти на 20% в натуральном выражении.
Рост продаж бесшовных труб в указанных регионах обеспечен, в том числе за счет перераспределения части объемов с рынка США, где в настоящее время наблюдается снижение экономической активности в нефтедобывающей отрасли. При этом БМЗ все же сохраняет своё присутствие на данном рынке: по итогам работы за первый квартал текущего года выручка от продажи труб в США составила почти $3 млн.
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