По результатам мониторингов Комитетом государственного контроля (КГК) приостановлена деятельность аптечной сети в Гродненской области, ранее закрытые аптеки возобновили работу и снизили цены.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в аптечной сети ООО «Здоровое решение» (реализация лекарств в этой сети была приостановлена с 22 марта по 5 апреля 2021 г. за нарушения законодательства в сфере фармацевтической деятельности) за счет уменьшения торговой надбавки цены на все лекарства снижены на 1,53% – 8,13%. По наиболее востребованным препаратам произошло существенное снижение цен (стоимость препарата Аркоксиа снижена на 15,4%, Конкор – на 25,6%, Меласон – на 36,6%, Неуробекс – на 10,5%, Сермион – на 10,5% и т.д.).

В ходе мониторинга установлено, что отдельные сети не поднимали с начала 2021 года цены на лекарства или самостоятельно принимают меры по их снижению. Так, анализ изменения цен в двух аптечных сетях показал, что по сравнению с началом 2021 года не изменились цены на 53,4% лекарств (500 наименований). При этом данными аптечными сетями принято решение о снижение цен на лекарства, стоимость которых была увеличена в феврале 2021 года (снижены цены более чем на 50 наименований лекарств в размере до 10%).

Вместе с тем отдельными организациями частной формы собственности не приняты меры по снижению цен.

К данным субъектам за нарушение лицензионных требований по результатам контрольных мероприятий Комитета госконтроля применены меры реагирования. В частности, решением Министерства здравоохранения приостановлена деятельность аптек в Гродно и Лиде, принадлежащих субъекту хозяйствования Гродненской области (ООО «Арника-Люкс»).

В настоящее время Комитет госконтроля проводит контрольные мероприятия в отношении трех аптечных сетей в Брестской области (рекомендации об устранения нарушений выданы ООО «СемВлас», ЧУТП «Мир лекарств», ЧУТП «Софифурия») и ООО «Партнер Медитек» (Минск), где в марте-апреле 2021 г. установлены факты повышения цен на лекарства.

Субъектам, осуществляющим деятельность по реализации лекарственных средств, предлагается принять меры по снижению цен, не дожидаясь предписаний контролирующих и надзорных органов.