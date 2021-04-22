Более 400 наименований опасной продукции запрещены Госстандартом к ввозу и обращению в стране в I квартале этого года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич.

По его словам, 90% контрольно-надзорных мероприятий проводится в виде мониторингов, которые носят профилактический характер. Тем не менее по результатам этих мероприятий выявлялась опасная продукция. В I квартале 2021 г. запрещен ввоз и обращение 408 наименований. Более 30% из них – пищевая продукция, еще около 30% – электротехническая. Товары для детей, игрушки составили порядка 18%. В перечне также изделия легкой промышленности, средства индивидуальной защиты и др. Кроме того, отменено действие около 300 документов об оценке соответствия.

Один из них – контроль процедур оценки соответствия и аккредитации, по результатам проведения которых продукция получает разрешение на допуск на рынок. Речь идет как о документах об оценке соответствия, так и об органах по сертификации и лабораториях.

«Если документ вызывает у нас сомнения, и мы видим его как необоснованно выданный, то через приостановление или отмену его действия пресекается и обращение не соответствующей требованиям продукции, и ее поступление в страну», – отметил Дмитрий Барташевич.

В условиях роста онлайн-продаж, связанного как с развитием технологий, так и с пандемией, нельзя было не обратить внимание на эту сферу. Через эти каналы продвижения нередко реализуется небезопасная, не соответствующая требованиям продукция. За I квартал было выявлено порядка 600 нарушений в работе интернет-магазинов, оформлены предписания и ограничения. Деятельность ряда таких интернет-магазинов была приостановлена.

Актуальным направлением в повышении эффективности надзорной деятельности в целом Госстандарт видит то, чтобы пресекать возможные каналы поставки небезопасных и некачественных товаров не тогда, когда они уже появились на полке и их нужно запрещать или изымать, а принимать меры по недопущению их появления на рынке. Здесь важно оперативное и тесное взаимодействие с другими органами госуправления. В настоящее время наиболее эффективное такое сотрудничество сложилось с Государственным таможенным комитетом.

Говоря о совершенствовании законодательства в сфере надзорной деятельности, первый заместитель председателя Госстандарта высказал мнение, что в перспективе возможно говорить о разработке закона о рыночном надзоре, обсуждение элементов которого уже ведется с коллегами. В этой связи актуально и создание единого органа рыночного надзора. Безусловно, в надзорной практике будут появляться новые инструменты и подходы, которые повысят эффективность работы, сделают ее еще более акцентированной и четкой.

«Надзор должны видеть недобросовестные участники рынка, те, кто нарушает установленные требования: своей работой мы по-прежнему не должны мешать бизнес-процессам или сдерживать развитие производства и торговли», – подытожил Дмитрий Барташевич.