ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛУГЕ «ПУЛИНГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ»


15:12 23.04.2021

ЗАО «БеСТ» (мобильный оператор life:) с 1 мая 2021 года переименовывает услугу «Пулинг для корпоративных клиентов» в «Совместный интернет для бизнеса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, услуга позволяет объединить системы видеонаблюдения, охранные сигнализации, GPS-трекеры и другие умные устройства в одну группу с общим интернет-пакетом:

К любому пакету можно активировать неограниченное количество сим-карт.

Также для услуги «Мой лимит» меняется критерий доступности. Подключить ее смогут абоненты, которые в среднем использовали 6 рублей в месяц и больше за последние 120 дней. Изменения не коснутся тех абонентов, которые подключили услугу до 4 мая.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2021
валюта курс
EUR 3.1209
USD 2.5980
RUB 3.3814
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1253 +0.0044
USD 2.5947 -0.0033
RUB 3.3951 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0960
USD 2.5680 2.5730
RUB 3.4050 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2010 1.2050
EUR/RUB 90.4000 90.9000
USD/RUB 75.1000 75.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте