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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛУГЕ «ПУЛИНГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ»
15:12 23.04.2021
ЗАО «БеСТ» (мобильный оператор life:) с 1 мая 2021 года переименовывает услугу «Пулинг для корпоративных клиентов» в «Совместный интернет для бизнеса».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, услуга позволяет объединить системы видеонаблюдения, охранные сигнализации, GPS-трекеры и другие умные устройства в одну группу с общим интернет-пакетом:
К любому пакету можно активировать неограниченное количество сим-карт.
Также для услуги «Мой лимит» меняется критерий доступности. Подключить ее смогут абоненты, которые в среднем использовали 6 рублей в месяц и больше за последние 120 дней. Изменения не коснутся тех абонентов, которые подключили услугу до 4 мая.
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