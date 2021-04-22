ЗАО «БеСТ» (мобильный оператор life:) с 1 мая 2021 года переименовывает услугу «Пулинг для корпоративных клиентов» в «Совместный интернет для бизнеса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, услуга позволяет объединить системы видеонаблюдения, охранные сигнализации, GPS-трекеры и другие умные устройства в одну группу с общим интернет-пакетом:

К любому пакету можно активировать неограниченное количество сим-карт.

Также для услуги «Мой лимит» меняется критерий доступности. Подключить ее смогут абоненты, которые в среднем использовали 6 рублей в месяц и больше за последние 120 дней. Изменения не коснутся тех абонентов, которые подключили услугу до 4 мая.