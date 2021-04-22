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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ОТКРОЕТ НОВУЮ АЗС НА ТРАСС М3
14:50 23.04.2021
Новый автозаправочный мультикомплекс РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» откроют на 13-14 километре трассы М3 Минск-Витебск в деревне Боровляны Минского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», ввести в эксплуатацию новый объект планируют в начале лета текущего года.
Автозаправка, рассчитанная на 250 заправок в сутки, строится в новом фирменном стиле компании, отличающимся современными решениями в дизайне, планировке и функциональности.
В 2021 году, помимо строительства автозаправки в Боровлянах, РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» планирует масштабно реконструировать АЗС № 73 и № 80 в Узденском районе. Намечена также модернизация торговых залов автозаправочных станций № 1, 10, 53 и 70.
Все они будут приведены в соответствие с фирменным стилем сети АЗС компании «Белоруснефть».
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