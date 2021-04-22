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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АИС ОБ ЭТАПАХ ОБРАЩЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ


14:21 23.04.2021

Министерство финансов разъяснило порядок внесения информации в автоматизированную информационную систему (АИС) об этапах обращения ювелирных изделий при интернет-торговле, утвержденный постановлением ведомства № 27 от 5 апреля 2021 г.

Как отмечает Минфин, в отношении ювелирных изделий, изготовленных до 12 апреля 2021 г., обязательными этапами внесения информации являются изготовление ювелирного изделия и вывод его из оборота. В данном случае информация о смене владельца в рамках оптовой торговли может отсутствовать.

В случае если на 12 апреля 2021 г. в АИС владельцем ювелирного изделия указан не фактический владелец, то необходимо провести операцию смены владельца, для чего в личном кабинете внести коды маркировки, нанесенные на ювелирные изделия.

В отношении ювелирных изделий, изготовленных с 12 апреля 2021 г., в АИС вносится информация обо всех этапах обращения ювелирных изделий (изготовление, оптовая реализация, вывод из оборота).
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