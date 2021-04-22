На 1 апреля 2021 года в Минской области состояли на учете и являются «самозанятыми» 4888 человека.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сравнении с первым кварталом 2020 года количество таких граждан увеличилось на 10,5%. В бюджет области от этой категории плательщиков поступило 489,1 тысячи рублей единого налога, или 125,4% (в сопоставимых ценах) уровня аналогичного периода прошлого года.

По прежнему, наибольшее количество физических лиц в первом квартале 2021 года оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 1739 человек и услуги по репетиторству - 755 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции - 1271 человек.