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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2021 ГОДА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 1,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
13:39 23.04.2021
В январе-марте 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 1,7 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 140,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 87,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 61,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 69,1 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 44 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 13,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 9,7% от общего ввода по области.
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