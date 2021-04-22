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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2021 ГОДА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 1,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


13:39 23.04.2021

В январе-марте 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 1,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 140,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 87,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 61,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 69,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 44 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 13,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 9,7% от общего ввода по области.
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