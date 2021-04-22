ОАО «Гомсельмаш» опубликовало результаты деятельности за 2020 год.

В аудиторском заключении, которое представлено среди других документов, указано «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ОАО «Гомсельмаш» продолжать свою деятельность непрерывно».

Говоря простым языком, аудиторы констатируют, что предприятие почти банкрот. Флагшток изучил финансовую отчетность «Гомсельмаша» и выяснил, почему же все так плохо.

О том, что Гомсельмаш на грани банкротства, впервые стало понятно еще весной 2020 года, когда предприятие опубликовало финансовую отчетность за первый квартал 2020 года. На фоне первой волны пандемии COVID-19, выяснилось, что всего за три месяца предприятие получило чистый убыток в сумме 260 млн рублей. Огромные убытки привели к тому, что задолженность предприятия превысила стоимость всего имущества на 200 млн рублей.

После этого Гомсельмаш перестал публиковать квартальную отчетность. Вместо этого руководство предприятия сделало ряд громких заявлений о том, что у предприятия столько заказов, что оно с ними даже не справляется. Началась кампания по поиску новых работников. Дошло даже до того, что гендиректор Александр Новиков, посещая Брянск, сделал заявление о готовности Гомсельмаша трудоустроить 400 рабочих российского завода-банкрота. В это верилось с трудом, поскольку уже было известно, что «Брянсксельмаш», дочернее предприятие гомельского гиганта сельскохозяйственного машиностроения, за год сократил объемы реализации в 1,83 раза.

Опубликованная финансовая отчетность Гомсельмаша по итогам 2020 года окончательно прояснила плачевную ситуацию на предприятии. Чистый убыток составил 407 млн рублей. Таких огромных убытков Гомельщина еще не знала. Прежний антирекорд, который установил Светлогорский ЦКК по итогам 2018 года, был превзойден почти в два раза. Предприятие увеличило объемы реализации на 42%. Но при пересчете выручки в евро рост продаж кажется не таким уж и существенным. В то же время падение курса белорусского рубля существенно утяжелило финансовые обязательства предприятия. В результате пересчета активов и обязательств в связи изменением валютных курсов Гомсельмаш потерял более 370 млн рублей. В результате по состоянию на начало нынешнего года общая задолженность предприятия превысила стоимость имущества почти на 340 млн рублей.

Слова гендиректора о нехватке рабочих рук не нашли своего подтверждения. Как следует из представленного отчета, среднесписочная численность работников за последний год сократилась с 8010 до 7397 человек. Предприятия, которые остро нуждаются в кадрах, не увольняют за год 617 работников.