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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ


13:17 23.04.2021

55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проходит в эти дни в БГУ.

Организуется она в онлайн-формате. Ее участниками стали более 140 школьников из 28 стран. Это представители Беларуси, Украины, России, Болгарии, Турции, Китая, Израиля, Австрии, Сербии, Грузии и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, юным химикам предлагается пройти два теоретических тура. В первом необходимо решить 8 задач за 5 часов. Второй тур не является обязательным и предусматривает решение за то же время 15 задач повышенной сложности. Все задания олимпиады касаются основных разделов химии: неорганической, органической, аналитической, физической, а также науки о живом и полимерах.

Белорусскую команду представляют семь одиннадцатиклассников из гимназий и лицеев Гродно, Минска и Минской области. Такого права они удостоены за победу в заключительном этапе Республиканской олимпиады школьников по химии.

Подведение итогов и награждение победителей пройдет 26 апреля в онлайн-формате. Дипломы участникам будут высланы по почте.

Рабочими языками химического состязания являются русский и английский.

Организаторами олимпиады выступают Министерство образования Беларуси, БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проводится ежегодно и является преемницей Всесоюзной химической олимпиады, которая стартовала в 1967 году. Свое название олимпиада получила в честь великого русского химика Д. И. Менделеева.

С 2004 года в Менделеевских олимпиадах, кроме школьников стран СНГ и Балтии, начали принимать участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, с 2012 года к олимпиаде присоединились Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году впервые в олимпиаде участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии.

С 1997 года и по 2020 год оргкомитет олимпиады возглавлял декан химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова академик РАН Валерий Лунин. С 2021 года этот пост и руководство олимпиадой принял член-корреспондент РАН Степан Калмыков. В состав оргкомитета и методической комиссии входят профессора и преподаватели ведущих вузов, а также учителя химии общеобразовательных школ стран-участниц.
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