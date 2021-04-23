В Гродненской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 г. составил 1293,8 млн рублей, или 95,1% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,1 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86,6% розничного товарооборота области, в январе-марте 2021 г. составил 1120,3 млн рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-марте 2021 г. оптовый товарооборот составил 772,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-марта 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2021 г. составил 55,9 млн рублей, или 90,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.