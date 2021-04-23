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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СНИЗИЛСЯ НА 4,9%, ОПТОВЫЙ – НА 3,4%
12:42 23.04.2021
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-марте 2021 г. составил 1293,8 млн рублей, или 95,1% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,1 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86,6% розничного товарооборота области, в январе-марте 2021 г. составил 1120,3 млн рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-марте 2021 г. оптовый товарооборот составил 772,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-марта 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-марте 2021 г. составил 55,9 млн рублей, или 90,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2020 г.
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