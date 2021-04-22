Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело масштабное расследование на рынке средств защиты растений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в результате удалось доказать картельный сговор, участниками которого стали 15 компаний.

Поводом для начала антимонопольного расследования послужили материалы, представленные в МАРТ Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Витебской области.

Стало известно, что картель действовал на территории всей республики. Компании реализовывали определенные стратегии поведения. Так, в течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений.

Кроме этого, был установлен раздел товарного рынка со стороны всех участников картеля по кругу потребителей. Участники картеля договаривались, кто должен стать победителем в процедурах закупок средств защиты растений. При этом были определены и «ценовые пороги» – ниже какой цены нельзя опускаться при торгах.

Как сообщил в своих объяснениях руководитель одной из компаний-участниц картеля: «..при процедурах снижения цен участники торгов (дилеры) должны договариваться до какого уровня снизить цену на то либо иное СЗР, также участники соглашения должны соблюдать территориальный принцип, т.е. участвовать в тендерах в тех регионах, где имеется региональный представитель, либо хозяйство является стратегическим партнером данного дилера..».

МАРТ акцентирует внимание, что затраты на приобретение средств защиты растений составляют значимую долю в себестоимости производства продукции растениеводства, поэтому их приобретение по завышенной стоимости не могло не повлиять на конечную цену продукции в дальнейшем как для переработчиков, так и для населения.

Каждый участник картеля подлежит привлечению к административной ответственности персонально.

Минимальный штраф за картель составляет 400 базовых величин. При этом каждой компании грозит штраф до 10% от суммы выручки от реализации средств защиты растений за год.