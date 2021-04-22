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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,6%
11:52 23.04.2021
В январе-марте 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 4,7 млн тонн грузов, или 94,4% к январю-марту 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 709,9 млн тонно-километров, или 96,7% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-марте 2021 г. воспользовались 27,1 млн человек, или 82,8% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 183 млн пассажиро-километров, или 70,8% к уровню января-марта 2020 г.
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