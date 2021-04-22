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ЭКОНОМИКА РБ


В БЛИЖАЙШИЕ 2 ГОДА ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ СУЩЕСТВЕННО ПЕРЕОСНАСТЯТ ПАРК ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


11:43 23.04.2021

Лесхозам необходимо вывести работу по ликвидации лесных пожаров на новый уровень. Об этом во время республиканского семинара по охране лесов от пожаров заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

По его словам, сегодня в отрасли делается многое для предупреждения возникновения лесных пожаров. Однако огонь по-прежнему остается главным врагом лесоводов. В этой связи необходимо активнее заниматься техническим переоснащением – особенно в части обновления парка пожарной техники.

«Мы сегодня активно приобретаем камеры видеонаблюдения, устанавливаем системы автоматического слежения, внедряем современные средства радиосвязи, но парк автомобилей оставляет желать лучшего. Да, формально у нас есть необходимое количество пожарных машин, но мы должны быть уверены в том, что техника не даст сбой в случае серьезной чрезвычайной ситуации», - поставил задачу Валентин Шатравко.

Первый замминистра акцентировал внимание на том, что уже в этом году лесхозы должны приобрести минимум по одному новому пожарному автомобилю для оснащения ПХС. Аналогичная задача стоит перед лесохозяйственными учреждениями и в 2022 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в 2020 году должностные лица государственной лесной охраны ликвидировали 1064 возгораний в лесном фонде. Наибольшее количество случаев – 359 – произошло в Брестской области. Более 66% пожаров было выявлено государственной лесной охраной при наземном маршрутном патрулировании.
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