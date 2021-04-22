Детская железная дорога имени К.С.Заслонова 1 мая открывает сезон летних перевозок 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 9:30 на станции Заслоново пройдет торжественная линейка юных железнодорожников. В 11:00 с перрона станции отправится первый поезд «Столичный экспресс». Он провезет пассажиров по традиционному маршруту — от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно.

В мае поезда на «малой Белорусской» будут курсировать по субботам и воскресеньям (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая).