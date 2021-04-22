В январе-марте 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 3722,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 116,3% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 65,5%, в обрабатывающей промышленности – 100,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 213,1% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 110%.