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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ «ОТДЫХ-2021»


10:30 23.04.2021

В НВЦ «БелЭкспо» 23 апреля открывается XXIII международная выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2021».

Выставка организована при содействии Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, РСТО, РСТИ и РАТА и пройдет в новом формате.

Как отмечают организаторы выставки, основным ее отличием станет привлечение широкой аудитории посетителей и проведение специальных мероприятий, которые направлены на налаживание прямых контактов между субъектами туристического бизнеса.

В рамках форума 23 апреля для профессионалов турбизнеса состоится воркшоп Leisure & Travel. Организатором воркшопа выступит известная белорусская компания Travel Connections, которая имеет многолетний опыт проведения таких мероприятий.

24 апреля пройдет семинар «Антикризисный интенсив или инструменты эффективных продаж. Возможности увеличения продаж в турфирме».

В программе выставки – презентации туристического потенциала Турции, Индии, Венесуэлы и Болгарии.

«Отдых-2021» - самая крупная туристическая выставка Беларуси в категории «Туризм и отдых». Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы. Это эффективная бизнес-площадка для рекламы туристических маршрутов, новых туров, встреч со старыми партнерами, налаживания новых деловых контактов.

Выставка будет работать до 25 апреля включительно.
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