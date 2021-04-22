ЭКОНОМИКА РБ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЮГО-ЗАПАДНОГО ОБХОДА МОГИЛЕВА ЗАВЕРШИТСЯ В 2023 ГОДУ

10:19 23.04.2021 Строительство Юго-Западного обхода Могилева завершится до 31 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал 21 апреля 2021 года Лукашенко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, возводить его будут за счет средств республиканского бюджета. Заказчиком выступает РУП «Могилевавтодор», генеральной подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ – ОАО «ДСТ № 3». Строительная длина участка составляет более 12 км с большим мостом через реку Днепр. Возведение обхода обеспечит полное замыкание кольца вокруг города и позволит обеспечить пропуск транзитного транспорта в обход Могилева по всем направлениям. Строительство объекта включено в Госпрограмму «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы и Госинвестпрограмму на 2021 год.