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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮГО-ЗАПАДНОГО ОБХОДА МОГИЛЕВА ЗАВЕРШИТСЯ В 2023 ГОДУ
10:19 23.04.2021
Строительство Юго-Западного обхода Могилева завершится до 31 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал 21 апреля 2021 года Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, возводить его будут за счет средств республиканского бюджета.
Заказчиком выступает РУП «Могилевавтодор», генеральной подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ – ОАО «ДСТ № 3». Строительная длина участка составляет более 12 км с большим мостом через реку Днепр.
Возведение обхода обеспечит полное замыкание кольца вокруг города и позволит обеспечить пропуск транзитного транспорта в обход Могилева по всем направлениям.
Строительство объекта включено в Госпрограмму «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы и Госинвестпрограмму на 2021 год.
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