ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 3,1%

09:55 23.04.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-март 2021 г. в текущих ценах составил 3372,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,1% больше к уровню января-марта 2020 г.