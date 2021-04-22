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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМЫСЛОВЫЙ УЛОВ РЫБЫ В ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 248,9 ТОННЫ
09:15 23.04.2021
В 2020 году промысловый улов рыбы в искусственных водоемах Гродненской области составил 248,9 тонны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы занимает карп – 49,7%. За 2020 год его выловлено 123,7 тонны. Из других видов рыбы 18,1 тонны промыслового улова приходилось на толстолобик, 6,1 тонны – на амура, 0,5 тонны – на лососевых, 0,2 тонны – на сомовых, 0,1 тонны – на осетровых.
Наибольшая доля областного промыслового улова рыбы (27,3%) приходится на организации Сморгонского района.
За 2020 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 247,1 тонны рыбы. При этом населению реализовано 187,6 тонны (75,9% от общего объема продажи), торговым организациям – 34,4 тонны (13,9%).
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